Pimenta: após “expulsão” do PT, Fernanda Hassem emplaca chapa governista na Câmara de Brasileia

Separou

A direção estadual do PT emitiu ontem uma resolução em que decide pela separação do julgamento do processo disciplinar contra a prefeita Fernanda de Souza Hassem, e contra os vereadores Elenilson da Silva Santos e Lessandro Jorge André Lopes, todos de Brasileia. Virou cada um por si.

Decisões

Aos vereadores, foi estendido o prazo. Eles agora têm até o dia 22 de dezembro para reunirem testemunhas e prepararem uma nova defesa. Já contra a prefeita, a decisão foi no sentido contrário, pela expulsão da sigla. “Diante da ausência de apresentação de defesa ou de contestação dos fatos apresentados para esta Direção, EXPULSAR, dos quadros do PT/AC, a prefeita de Brasileia Fernanda de Souza Hassem, por infidelidade partidária de acordo com o artigo 231 do estatuto do PT”, diz trecho da resolução.

Emplacou

Mas se engana quem achou que a expulsão de Fernanda da sigla atrapalhou seu desempenho político. Um dia depois, ela emplacou a chapa governista na Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Brasileia. Composta pelos vereadores Marquinhos Tibúrcio na presidência, Arlete Amaral na vice, Elisandro Jorge na 1ª secretaria e Elenilson Cruz na 2ª secretaria, a chapa ganhou por 6 votos a 5. A chapa da oposição foi encabeçada pelo vereador Reinaldo Gadelha e tinha como vice Rogério Pontes.

Fogo amigo

Um fato curioso nessa eleição é que o vereador Rogério Pontes, que ocupava o cargo de vice na chapa da oposição, votou na chapa da situação. Foi o voto decisivo. Vai entender.

Novo rumo

Com a saída do PT, já começam as especulações para que partido Fernanda deve ir. O certo é que deve entrar em partido da base do governador Gladson Cameli (PP), já que mantém uma boa relação política com o chefe do Executivo estadual, o que foi inclusive o principal motivo do processo aberto pelo PT contra ela, que foi acusada de infidelidade partidária.

Aposta

Se for pra apostar em um partido, aposto no Republicanos, partido do seu irmão, o deputado estadual eleito Tadeu Hassem e do seu esposo, Israel Milani. Ter um quadro da envergadura de Fernanda Hassem em suas trincheiras interessa a qualquer sigla. É esperar pra ver.

Luzes

A solenidade do acender das luzes de Natal no Horto Florestal, promovida pela Prefeitura de Rio Branco e que estava marcada para ontem, foi transferida para ocorrer nesta terça (13), às 18h. O motivo foi a chuva, que atrapalhou a programação que estava montada.

Luzes 2

Já na quarta-feira (14) é vez do Governo do Acre realizar o acender das luzes de Natal. O governador Gladson Cameli comandará a solenidade das escadarias do Palácio Rio Branco, com início previsto para às 19h.

Diplomação

Ocorreu ontem em Brasília a diplomação do presidente eleito Lula (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB), pelo TSE. A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades políticas e institucionais e teve direito a discurso carregado de emoção do petista, eleito para cumprir o seu terceiro mandato como presidente da República.

Samba

Segundo o site da CNN Brasil, após a diplomação, Lula e Alckmin foram até a residência do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, em Brasília, para uma confraternização regada a muito samba. Integrantes do núcleo político do novo governo também estiveram presentes, como o governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), além do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e o vice-presidente da corte, o ministro Ricardo Lewandowski.

Caos

A posse de Lula foi o estopim para um verdadeiro caos em Brasília. Militantes da extrema-direita e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitam o resultado das urnas, armaram mais um protesto. Dessa vez na capital federal, quando tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e adotaram estratégias terroristas, como incêndios e apedrejamento de veículos. O clima nas ruas da cidade era de guerra.

Prejuízo

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Brasília, foram oito veículos incendiados e um apedrejado. Além de contêineres, caçambas e árvores derrubadas pelas ruas da capital federal. Algumas fachadas de prédios e hotéis também foram vandalizadas pelos apoiadores do presidente durante o protesto. É preciso punir com o rigor da lei essa gente, para que esse tipo de situação não se “normalize”.