Pimenta: no aniversário de Rio Branco, uns comemoram e outros pagam mico

Essa é a idade que os livros de história dizem que Rio Branco completa nesta quarta-feira, 28 de dezembro. A centenária capital do Acre e seus moradores podem se orgulhar de morar em uma cidade tão acolhedora e que tem um futuro brilhante pela frente. Parabéns, Rio Branco!

Aniversariantes

Além de Rio Branco, tem político de destaque completando mais uma volta no sol também nesta quarta. Eduardo Ribeiro, jovem advogado e recém-eleito deputado estadual e Perpétua Almeida, política experiente e deputada federal. Parabéns a dupla, pelo aniversário e pela coincidência de celebrar o natalício junto com Rio Branco.

Enxurrada

Hoje foi um daqueles dias de enxurradas de cards nas redes sociais. Praticamente todos os políticos do Acre postaram alguma coisa em homenagem ao aniversário da capital. Mas nada que chamasse a atenção. Só mais do mesmo.

Mico

No meio de um mar de cards, teve ex-candidato a deputado federal pagando mico nas redes sociais. Ao parabenizar Rio Branco pelo seu aniversário, um ex-candidato a uma vaga na Câmara Federal colocou uma foto de uma cidade que não lembra nem um pouco a nossa Rio Branco. Teve gente dizendo que se tratava de Boa Vista, capital de Roraima, que é banhada por um rio chamado “Rio Branco”. Pelo menos não foi uma cidade de fora do Norte.

Memória triste

Apesar da data de hoje ser repleta de aniversariantes e comemorações, 28 de dezembro é também o dia de uma memória triste, o assassinato de Daniela Perez, filha da novelista acreana Glória Perez. O crime ocorreu há exatos 30 anos, em 1992, quando Daniela vivia o auge da carreira como atriz.

Sessão extraordinária

Quando todo mundo achava que a Aleac já tinha encerrado os trabalhos deste ano, eis que vem mais uma sessão por aí antes de acabar o ano. O governador Gladson Cameli (PP) solicitou ao presidente da Assembleia, Nicolau Júnior (PP), para que convocasse os deputados estaduais para uma sessão extraordinária a ser realizada na próxima sexta-feira (30), para votação de quatro projetos de leis. A sessão será on-line.

Pacote de bondades

Ao ContilNet, o líder do Governo na Aleac, o deputado Pedro Longo (PDT), afirmou que se trata de um “pacote de bondade”, com quatro projetos de autoria do Executivo. “Será um pacote de bondade enviado pelo governador Gladson Cameli à Aleac, no intuito de beneficiar vários segmentos do Estado e melhorar a qualidade de vida dos nossos produtores”, afirmou Longo.

Encontro

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) postou ontem nas redes sociais uma foto ao lado do presidente eleito Lula (PT). Na legenda da foto, JV diz que encontrou com Lula na noite da terça (27) e que o novo presidente está “disposto a resgatar o respeito do Brasil no concerto das nações”.

Sem pistas

No entanto, JV não deu nenhuma pista sobre o seu papel no futuro governo. Até aqui, muito se especulou sobre se Jorge poderia ocupar um ministério ou algum outro cargo no 1° ou 2° escalões do Governo Federal. A conversa pode ter sido no sentido de desatar esse nó, mas só saberemos no momento certo.

Reforma

Em Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima (PP) conseguiu aprovar dois Projetos de Lei importantes para o município na última terça (27). Os projetos aprovados na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, ambos por unanimidade, tratam da criação da Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização (ECOPS), que será responsável pelos serviços de obras e de limpeza pública, e da unificação das pastas de administração, finanças e planejamento em uma única secretaria, além da criação de uma secretaria com as atribuições do atual chefe de gabinete. As medidas fazem parte da reforma administrativa proposta pela administração municipal.

Desarmados

Temendo ataques de bolsonaristas durante a solenidade de posse de Lula no próximo dia 1 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu das 18h desta quarta-feira (28) até a segunda-feira (2) as autorizações de porte e transporte de armas de fogo e de munições em todo o território do Distrito Federal. O pedido partiu da equipe de transição do governo Lula e foi acatado por Moraes.