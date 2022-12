População do Acre já ultrapassou 820 mil habitantes; veja dados por município

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (28) a prévia da população do Brasil com os dados coletados até 25 de dezembro pelo Censo Demográfico de 2022. Segundo as informações, a população brasileira já é de 207,8 milhões de habitantes.

A divulgação segue a norma do Tribunal de Contas da União (TCU) que determina ao IBGE fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios. Seguindo a orientação, o IBGE entrega uma prévia, baseada em 83,9% da população recenseada.

- Publicidade-

No Acre, os dados apontam que o estado já ultrapassou a população de 829 mil habitantes. Com os números atualizados, o estado é o terceiro menos populoso do Brasil, ficando atrás apenas de Amapá (774.268) e Roraima (634.805), ambos na Região Norte.

Abaixo, os números de habitantes dos 22 municípios do Acre:

O IBGE explica que até o dia 25 de dezembro de 2022, 87,7 milhões de domicílios particulares e mais de 178 milhões de pessoas já haviam sido recenseados.

Por conta da pandemia e de atrasos na disponibilização de verbas, o Censo 2022, que deveria ter iniciado em 2020, entrou em campo somente em 1 de agosto deste ano, e deverá continuar durante o mês de janeiro de 2023, quando finalmente o resultado final será divulgado.

O Instituto pede ainda que para aqueles domicílios que ainda não foram recenseados, os morados precisam ligar para o Disque-Censo 137, que atende a todos os estados do país.