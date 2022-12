Prateleiras vazias: rede de supermercados Pague Pouco fecha as portas no Acre

Com a primeira loja inaugurada em 2011, na Rua Leblon, no bairro Castelo Branco, em Rio Branco, a rede de supermercados acreana Pague Pouco, anunciou neste fim de semana o encerramento de suas atividades.

Ao longo dos 11 anos, outras três lojas do comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, foram abertas em diferentes pontos da capital acreana, sendo inclusive pioneira ao abrir uma loja com funcionamento 24 horas e um aplicativo funcional em que era possível realizar compras e recebê-las no conforto do lar, tecnologia que foi copiada por outros supermercados, especialmente no período de isolamento causado pela pandemia.

Há meses, os clientes já notavam as prateleiras vazias e a falta de produtos, o que se intensificou nos últimos meses. No último final de semana, a rede realizou uma queima do restante do estoque e na noite do domingo, anunciou o fechamento.

Nas redes sociais, os internautas lamentaram a situação, especialmente pelos postos de trabalho que se perde ao fechar quatro supermercados deste porte.