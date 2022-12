Prefeita Fernanda Hassem é expulsa do PT por infidelidade partidária

Em um comunicado emitido na noite desta segunda-feira (12), a direção estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre informou a expulsão da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, da legenda.

De acordo com a resolução, o motivo da expulsão foi por “infidelidade partidária”.

Leia a resolução na íntegra:

Resolução da Direção Estadual do PT/Acre

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Acre (PT/AC), reunido com quórum deliberativo, nessa segunda-feira, 12/12/2022, e;

CONSIDERANDO a abertura de processo disciplinar em face de Fernanda de Souza Hassem, Elenilson da Silvia Santos e Lessandro Jorge André Lopes, nos termos de seu Estatuto,

RESOLVE:

1) Desmembrar o julgamento do processo disciplinar dos filiados do PT de Brasiléia: Fernanda de Souza Hassem, Elenilson da Silva Santos e Lessandro Jorge André Lopes;

2) Acatar o pedido dos vereadores Lessandro Lopes e Elenilson Santos, presentes à reunião, para estender o prazo de apresentação de defesa e arrolamento de testemunhas;

3) Agendar para o próximo dia 22/12 o julgamento dos processos disciplinares de ambos os filiados.

4) Diante da ausência de apresentação de defesa ou de contestação dos fatos apresentados para esta Direção, EXPULSAR, dos quadros do PT/AC, a prefeita de Brasiléia Fernanda de Souza Hassem, por infidelidade partidária de acordo com o artigo 231 do estatuto do PT.

Rio Branco-AC, 12 de dezembro de 2022.

Diretório Estadual do PT/Acre