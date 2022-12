Prefeitura confirma atrações do Réveillon na Gameleira e divulga programação; confira

Três atrações artísticas e queima de fogos fazem o Réveillon 2023 realizado pela Prefeitura de Rio Branco, que acontece na Gameleira, a partir das 18h.

Logo às 18h30, a primeira atração inicia a apresentação: Nayara e banda seguem divertindo o público até às 20h. Já às 20h30, Luan Lima e banda assumem o palco na Gameleira para conduzir o som do Réveillon. Às 22h30 até 23h30, Doce Amizade se apresenta na Festa da Virada.

A queima de fogos acontece nos primeiros minutos de 2023 e a festa segue até às 00h30.

Confira a programação:

Reveillón do Governo, na Arena

Com queima de fogos, shows locais e nacionais, venda de comidas e segurança, o Réveillon 2023 do Governo do Acre tem expectativa de receber 30 mil pessoas. É o que disse o secretário de Empreendedorismo e Turismo do Estado, Márcio Pereira, na manhã desta segunda-feira (26).

O Réveillon de 2023 acontece no estacionamento do Arena da Floresta e já está sendo preparado para receber o público. Segundo Dudé Lima, um dos organizadores do evento, o local terá, aproximadamente, 200 banheiros químicos, espalhados em quatro pontos. Além disso, haverá barracas da Feira da Economia Solidária com venda de comidas.

As famílias poderão se divertir e curtir quatro atrações locais (Sandra Melo, Álamo Kário, Samba Brothers e Mugs II) e uma nacional. O destaque da noite é a dupla sertaneja Jads e Jadson, as vozes de sucessos como “jeito carinhoso”, “noite fracassada” e “planos impossíveis”. Segundo o secretário, o evento tem expectativa de receber 30 mil pessoas na noite de Réveillon em Rio Branco. “Estamos nos últimos ajustes da tradicional queima de fogos, que é algo que a população gosta, já é cultural aqui no Acre. Estamos nos ajustando para seguir os padrões, para não ter problemas em relação à questão animal e para não incomodar as famílias”, diz o secretário.