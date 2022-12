Prefeitura de Rio Branco comemora Natal com assistidos pelo Cras Sobral

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizou na quarta-feira (21), uma tarde especial de comemoração das festas natalinas com a presença de mais de cem usuários dos serviços ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Sobral.

Em clima bem descontraído, o evento iniciou com a apresentação musical com o subcomandante da Polícia Militar, Sandoval França, que, ao som do seu saxofone, animou a festa e colocou os idosos para dançar no salão do Centro de Convivência da unidade.

Em seguida, o profissional de Educação Física da SASDH, Aquiles Aristeu, realizou atividades laborais com os adultos, enquanto crianças brincavam acompanhadas pela equipe do Programa Criança Feliz. Ao final foram distribuídos presentes para todas as crianças, além de um delicioso lanche servido com bolo e diversos salgadinhos.

De acordo com a coordenadora, Williane Costa, a comemoração é uma ação importante que une e fortalece as relações sociais entre crianças, adolescentes, mulheres e idosos atendidos no Cras.

“Realizamos esse evento com todo carinho para nos unir e comemorar as conquistas alcançadas durante o ano, por essas pessoas que estão com a gente no nosso dia a dia, frequentando as unidades e os serviços de assistência social, disponibilizados pela Prefeitura de Rio Branco”.

Entre os serviços ofertados pela Prefeitura de Rio Branco, através do Cras Sobral estão principalmente, Cadastro Único, Auxílio Brasil, Programa de Atenção Integral à família – Paif, Programa Criança Feliz e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. As atividades e serviços ofertados pela unidade abrangem o atendimento a mais de 12 mil pessoas cadastradas.