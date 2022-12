Prefeitura define operação de trânsito e transporte público durante o Natal e Réveillon na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da RBTrans, anunciou na manhã desta quarta-feira (21), as mudanças no trânsito e o plano de operação do transporte público durante o Natal e o Réveillon.

A inciativa levou em conta a grande quantidade de pessoas que estão visitando o centro da cidade neste final de ano, para participar das comemorações festivas.

O superintendente da RBTrans, Benício Dias, avaliou que algumas ruas do centro serão fechadas, para que seja possível unificar a Praça da Revolução com a do Praça do Palácio, a fim de evitar acidentes durante o tráfego de veículos longos que circulam pelo centro da cidade.

“A avenida Brasil será fechada para transitar apenas a Carreta Furacão. As pessoas terão acesso ao centro de Rio Branco pela Marechal Deodoro e pela Benjamin Constant, a Ponte Metálica estará funcionando normalmente”, disse.

Benício Dias explicou ainda que o fechamento desses trechos já ocorre a partir desta sexta-feira (23), até domingo, dia 25 de dezembro, das 19h às 23h30.

“Para dar acessibilidade aos visitantes, vamos transformar a rua Marechal Deodoro, a partir das 19h em via dupla, o visitante que quiser acessar as praças poderá vir pela Avenida Brasil, virar à esquerda na Marechal Deodoro e acessar a Avenida Epaminondas Jácome, a fim de acessar as praças”, explicou o diretor de Trânsito, Elton Dantas.

O diretor, ainda enfatizou que agentes de trânsito ajudarão os condutores em todos os pontos para facilitar o acesso.

Já para o dia 31, a Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como ponte metálica, estará interditada e durante o dia a rua Epaminondas Jácome, entre às duas pontes, funcionará no sentido invertido. Ou seja, quem estará indo para o Segundo Distrito descendo a Getúlio Vargas fará a conversão à esquerda e atravessará o rio pela Ponte de Concreto que estará funcionando em mão dupla.

Neste ano, o tradicional Réveillon de Rio Branco será em dois lugares: na Gameleira e no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, por isso, a RBTrans disponibilizará uma linha de ônibus especial, chamada Réveillon/Gameleira/Arena que sairá do ponto em frente a Galeria Cunha, no centro, a partir das 23h, passando pela Gameleira com destino ao Estádio Arena da Floresta e vice-versa.

O arquiteto da diretoria de Transporte da RBTRANS, Diego Parreira, explicou que além do transporte público, também haverá quatro pontos de táxi e mototáxi para auxiliar no fluxo de pessoas. O primeiro estará funcionando na Galeria Cunha, outro na rua Arlindo Porto Leal na cabeceira da Ponte Metálica, na rua 24 de Janeiro próximo à Gameleira e por último na Arena da Floresta, no entorno da Sabenauto.

“Todo esse esquema funcionará até às 4h da manhã. Estamos prevendo que a maioria das pessoas estará retornando por volta desse horário e a partir das 5h já retoma a operação normal”, esclareceu.