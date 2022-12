Prefeitura participa do 2º Fórum de Secretários Municipais do Acre

O Fórum de Secretários Municipais do Estado do Acre, idealizado pelo Sebrae, Tribunal de Contas (TCE) e Associação dos Municípios do Acre (AMAC) pretende compartilhar conhecimento e gerar ações positivas para as gestões dos municípios.

Nos dias 6 e 7 de dezembro, os secretários municipais das áreas de Administração, Finanças e Planejamento estarão trocando experiências com gestores e equipes dos 22 municípios, através de debates e palestras voltadas para a melhoria das administrações.

- Publicidade-

O coordenador executivo da AMAC, Marcus Lucena, explicou que o Fórum era destinado, apenas, para secretários de Finanças, mas que após o sucesso do evento, os organizadores constataram a necessidade de ampliar para outras áreas, pretendendo obter resultados ainda melhores para as gestões.

“Depois que termina esse Fórum, os municípios começam a alinhar as informações e seguir aqueles que são exemplos. No caso do Acre, Rio Branco é o exemplo para todos. Então, acabamos levando conhecimento e, a partir dele, melhorando a gestão, em arrecadação, tributação e outras formas de receitas que o município possa estar acessando.”

A palestrante desta quarta-feira (7), Ana Cristina Araújo, abordou sobre os desafios das compras públicas e a nova Lei de Licitações. Ela parabenizou os organizadores pela a ação e, também, por estarem comprometidos em qualificar os profissionais para as mudanças que ocorrem na administração pública, como é o caso da nova Lei de Licitações, onde Estado, Município e União possuem um prazo para adaptação.

“É uma mudança que vai gerar um impacto nos municípios, porque alguns terão que adequar as estruturas administrativas a fim de evitar a segregação de funções, além da adequação com capacitações, pois as leis estão trazendo várias alterações nesse sentido”, disse.

Para o diretor de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), Fabrício Sousa, o encontro é uma importante ferramenta para o avanço da gestão municipal.

“O Fórum é de extrema importância, pois traz as experiências de todos os municípios, onde estão reunidos para trocar conhecimentos e aprender com as novas tecnologias que estão surgindo no dia a dia do nosso trabalho”, explicou.