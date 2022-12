Presidente da Fundhacre é homenageado com troféu “Trânsito a favor da vida” do Detran

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), na pessoa do presidente João Paulo Silva, prestigiou a solenidade em alusão ao aniversário de 27 anos de fundação da autarquia, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) ocorrido nesta sexta-feira (9) no Hotel Terra Verde.

Na ocasião, o gestor João Paulo Silva foi homenageado com o troféu, “Trânsito a Favor da Vida”, mediante atuação louvável em prol da saúde pública do Estado, e por empregar com responsabilidade, transparência e ética o repasse do Departamento Estadual de Trânsito do Acre nos mutirões de cirurgias, assim agindo com respeito pela vida.

A realização do mutirão que atualmente acontece na unidade é fruto do empenho do governo do Estado, por meio de recursos oriundos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), no valor de R$ 15 milhões, e de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, no valor de R$ 10 milhões.