De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), para esta quarta-feira (21) a previsão é de céu nublado, com sol entre muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões acreanas.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue presente sobre o sul da Amazônia e espalha nuvens carregadas por toda a região, inclusive sobre o Acre.

- Publicidade-

Em Rio Branco, a temperatura máxima é de 31ºC e a mínima 23°C.