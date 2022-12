Professora da Ufac usa celular próprio para aula de fotografia por falta de equipamento

O curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) passa por crise, com carência de equipamentos para os trabalhos jornalísticos e chega a interromper a prática de alunos com máquinas mais profissionais.

A professora Aleta Tereza Dreves, que trabalha há 17 anos como professora do curso de jornalismo da Ufac, relata as dificuldades em suas disciplinas com a escassez de aparelhos para o uso nas suas matérias, e que essa insuficiência inviabiliza seu ensino.

Para suprir a carência, os alunos preenchem a falta dos equipamentos com o celular da professora, que ressalta que os universitários ficam desabilitados para aprender. “Uso o celular, porém não consigo trabalhar questões específicas, que são possíveis apenas com as câmeras”, diz Aleta.

A professora destaca ainda que, hoje, após a pandemia, a situação é muito mais crítica, pois poucos dos equipamentos que tinham, comprometeram a sua funcionalidade.

A falta de equipamentos é algo que dificulta as aulas das disciplinas, mas que a professora usava meios alternativos como o uso do celular para ensinar técnicas de fotografia, além de aulas teóricas e expositivas. “Os alunos que precisam do conhecimento básico para trabalhar com equipamentos profissionais, ficam com essa deficiência”, explica.

A professora ressalta que há anos estão solicitando um espaço próprio de laboratório para o curso, mas que os laboratórios são as salas de aulas reformadas, mas que não atendem as necessidades.