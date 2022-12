Programa de educação financeira do Sicredi é destaque no Prêmio Banking Transformation 2022 por voto popular

O Programa Cooperação na Ponta do Lápis, do Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, foi indicado e eleito por voto popular como a melhor Iniciativa de Educação Financeira no Prêmio Banking Transformation 2022, ranking realizado pelo Cantarino Brasileiro. A escolha foi feita de forma online pelas pessoas e especialistas na categoria Iniciativa de Educação Financeira, que avalia como essas ações promovem impactos positivos na sociedade.

Em sua 18ª edição, o Prêmio Banking Transformation 2022 tem como propósito promover, incentivar e valorizar os principais cases do setor, ressaltando projetos inovadores.

“Pessoas em todo o Brasil apontaram o Cooperação na Ponta do Lápis como uma importante iniciativa em educação financeira e isso nos orgulha, e muito, pelo reconhecimento do Sicredi em apoiar as pessoas a terem uma melhor gestão de suas finanças para que possam conquistar os seus sonhos e terem uma vida financeira cada vez mais sustentável.”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade da Fundação Sicredi.

Criado em 2020, o Cooperação na Ponta do Lápis é um Programa que tem como base as Ciências Comportamentais e a Psicologia Econômica, buscando auxiliar as pessoas a tomarem consciência sobre a sua relação com o dinheiro, por meio da educação financeira. A iniciativa conta com materiais para diversos públicos: pessoas físicas, adolescentes, pessoas jurídicas e crianças, compartilhando informação, conhecimento e boas práticas para uma vida financeira sustentável, com qualidade de vida no presente e no futuro. O Programa conta ainda com a parceria com a Mauricio de Sousa Produções, na qual, por meio de seis gibis e seis vídeos, a Turma da Mônica fala de educação financeira de uma forma leve e divertida.

Em 2021, por meio do Cooperação na Ponta do Lápis o Sicredi realizou cerca de 7.682 ações de educação financeira, incluindo a Semana Nacional de Educação Financeira (iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira), impactando mais de 19 milhões de pessoas de diversos públicos em todo o país.

Para conhecer o Cooperação na Ponta do Lápis acesse o link do programa.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).