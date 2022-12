Quem foi o último ser humano a pisar na Lua

Na verdade, Cernan não foi o último ser humano a descer na Lua, tendo sido o 11° a alcançar o feito.

Explica-se: como comandante da missão, ele foi o primeiro a descer. E também por isso ele foi o último a embarcar no módulo para voltar a Terra. O que significa que as últimas pegadas humanas em solo lunar são dele.

Entre eles, o fato de ter sido o voo para a Lua mais longo, com 301 horas e 51 minutos de duração, maior tempo de permanência no satélite (75 horas) e com atividades fora do módulo lunar também mais longas, chegando a 22 horas e 6 minutos, o que incluiu 35 km percorridos com o jipe lunar.