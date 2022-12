Quem foi Santa Luzia, a mártir que se tornou padroeira dos olhos e da visão

Mas como ela viveu em uma época de cristianismo incipiente e parcos registros, sua biografia carece de informações confiáveis — e há diferentes versões para explicar sua santidade e mesmo essa sua propriedade de zelar pelos olhos dos fiéis.

“Luzia, como os demais santos mártires do seu tempo, por volta do ano 280 d.C., não tem muitos escritos que afirmem uma verdade histórica no sentido da historiografia, entretanto o martirológico cristão os descreve de forma peculiar”, pontua padre Jerônimo Gasques, mestre em Teologia Dogmática e autor de, entre outros livros, Santa Luzia – O Brilho de Uma Luz – A Protetora dos Olhos.