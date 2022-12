Rafael do Vale é aclamado e tem missão difícil na Federação de Futsal

Rafael do Vale foi aclamado na sexta, 23, e irá comandar a Federação Acreana de Futsal (Fafs) por 4 anos. O dirigente cumpriu um mandato tampão nos últimos seis meses e promoveu 11 competições, sete no masculino e quatro no feminino.

Valorização do futsal

- Publicidade-

A missão de Rafael do Vale e da sua diretoria será difícil no próximo mandato. Mesmo realizando 11 torneios, o número de equipes nas competições foi abaixo do esperado e isso gerou muita insatisfação nos bastidores da modalidade.

Futsal mais democrático

Rafael do Vale foi aclamado, mas se ocorresse uma disputa somente 4 equipes teriam direito a voto no pleito. O estatuto estabelece regras para as eleições. Contudo, essa “limitação” vem sendo motivo de insatisfação nos últimos pleitos.

Pediu anulação

O desportista Dhonata Gomes espera uma decisão da justiça acreana a respeito do pedido de anulação da aclamação realizada na última sexta.