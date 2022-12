Rafael do Vale será aclamado como presidente da Federação de Acreana de Futsal

O desportista Rafael do Vale será aclamado nesta sexta, 23, a partir das 18 horas, na sede da Federação Acreana de Futsal (Fafs) e seguirá no comando da entidade por mais quatro anos.

Rafael do Vale cumpriu um mandato tampão nos últimos seis meses por causa da morte do ex-presidente Sérgio Luiz, uma das vítimas de Covid 19 no Acre.

11 competições

A diretoria da Fafs comandada por Rafael do Vale realizou 11 competições, 7 no masculino e 4 no feminino, e distribuiu 18 mil reais em premiações.

“Fizemos um bom trabalho para dentro do tempo que nós tínhamos. Vamos melhorar o planejamento para a próxima temporada e o objetivo é tornar o futsal acreano ainda mais forte”, declarou Rafael do Vale.