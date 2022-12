RBTrans vai interditar ponte metálica e outros trechos para o Réveillon; veja detalhes

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) divulgou nesta quinta-feira (29) o plano de operação Réveillon a ser seguido pelo órgão neste final de semana.



Entre os dias 30 e 31 de dezembro de 2022 e 01 de janeiro de 2023, a RBTrans comunicou a interdição dos seguintes trechos na capital: Avenida Getúlio Vargas x Rui Barbosa e Avenida Brasil x Rua Marechal Deodoro, ambos no centro de Rio Branco.



No dia 31 de dezembro, haverá interdição da Ponte Juscelino Kubitschek (ponte metálica) e da Rua Cunha Matos Mastro da bandeira – Gameleira, para garantir o fluxo da população durante a queima de fogos promovida pela Prefeitura de Rio Branco.

Por conta da interdição da ponte metálica, a Rua Epaminondas Jácome irá operar com sentido em direção à ponte Coronel Sebastião Dantas (a ponte nova ou ponte de concreto), a partir das 7h da manhã, e será interditada para o fluxo de veículos a partir das 19h. Neste momento, a Rua Marechal Deodoro irá operar em sentido de mão dupla a partir da Avenida Brasil para dar acesso à ponte Coronel Sebastião Dantas, que estará operando em sentido de mão dupla desde as 7h da manhã.



Durante o dia, um semáforo estará operando para os condutores que vêm do primeiro distrito para o Segundo Distrito, a fim de dar mais segurança no cruzamento das ruas Dr. Pereira Passos com a Rua Seis de Agosto.

Ao todo, haverá um efetivo de 15 agentes de transporte e trânsito nos trechos interditados e em outros pontos para garantir a mobilidade.