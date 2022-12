Real Sociedade e Montenegro conquistam Estadual Sub 20

Real Sociedade, no feminino, e Montenegro, no masculino, conquistaram nesse sábado, 10, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Estadual Sub 20 de Futsal.

O Real Sociedade derrotou o Volta Redonda por 5 a 2 e o Montenegro bateu o Fluminense da Bahia por 2 a 1.

Para fechar

Na fase de quartas, o Campeonato Estadual Sub 17, no masculino, é a última competição em disputa na temporada.

“Programamos a final do Sub 17 para o dia 20. Mesmo com pouco tempo de trabalho conseguimos promover um bom número de competições”, afirmou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.