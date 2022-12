Relator da PEC da Transição no Senado se diz otimista para aprovação em plenário

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Estouro, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), declarou nesta terça-feira (6), em entrevista à CNN, que está otimista para aprovação da medida no plenário da Casa nesta quarta-feira (7), depois do acordo realizado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A expectativa do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que a proposta seja confirmada no Senado até o fim da semana e analisada na Câmara dos Deputados na próxima.

“Estamos muito otimistas por ser uma aprovação na CCJ por acordo. Se fosse no voto, nos estaríamos, com certeza, num clima no plenário do Senado Federal um pouco mais atritado. Mas, como foi feito por acordo, eu quero acreditar que aqueles que, inclusive são os grandes líderes da oposição, ou seja, os grandes líderes do processo do atual governo, inclusive o senador Flávio Bolsonaro [PL-RJ], e o líder [do governo, Carlos] Portinho [PL-RJ], vão para o plenário sabendo o acordo que fizeram aqui hoje”, explicou Silveira.