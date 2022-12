O Brasil tinha três finalistas entre os dez participantes da eleição do gol mais bonito da Copa do Mundo de 2022, sendo que Richarlison concorria duas vezes, com o voleio contra a Sérvia, na estreia, e a triangulação no terceiro gol contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final. O gol de Neymar, em jogada individual, no empate contra a Croácia, o último do Brasil no Mundial, nas quartas, também foi indicado.

Leia mais no Ge.