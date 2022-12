Rio Branco acerta com goleiro Gabriel e deve importar mais jogadores

No último dia do ano, a diretoria do Rio Branco ainda vive muitas incertezas para a temporada de 2023. Contudo, o clube anunciou a contratação do goleiro Gabriel Felipe, 23, ex-Guarulhos e Atlético Mogi, ambos de São Paulo.

O atleta deve desembarcar na capital acreana para ser titular nas disputas do Campeonato Estadual e Copa Verde, competições programadas para o Estrelão.

- Publicidade-

Daniego no radar

O atacante Daniego, ex-Humaitá, entrou no radar do Rio Branco para a próxima temporada.

“O Daniego é um atleta acreano e que sabe como jogar o Estadual. Não temos dinheiro, mas precisamos ter um time competitivo e o nome do atacante agrada”, declarou o presidente Valdemar Neto.

Confirmar parceria

Valdemar Neto pode confirmar na primeira semana do ano uma parceria com um empresário do Rio de Janeiro.

“Estamos avaliando como será realizado esse acordo. O Rio Branco tem visibilidade e isso é sempre um ponto importante”, disse o dirigente.