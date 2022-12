Rio Branco deve ter fim de semana com chuva, aponta Climatempo

Após a chuva torrencial que caiu na capital acreana nesta sexta-feira (2), os moradores de Rio Branco ficaram preocupados com a possibilidade da chuva continuar durante o fim de semana. Segundo o site Climatempo deve chover em Rio Branco no sábado (3) e domingo (4), porém em menor intensidade.

De acordo com o site que é especializado em previsão do tempo, as chances de chuva para o sábado são de 90% e para o domingo 67%. Ainda segundo a previsão do portal, a máxima será de 30° C e a mínima de 24° C no sábado e máxima de 32°C e mínima de 23°C no domingo.

