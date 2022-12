Rua Amoty Pascoal fatura kit churrasco na 2º fase do concurso minha Rua é Louca pelo Brasil

Com uma participação grande da comunidade, os moradores da rua Amoty Pascoal, no bairro Wanderley Dantas, levaram nesta quinta-feira, 01, o prêmio de 60 KG de carne para churrasco e dentre outros vários prêmios, na 2º fase do Concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil. O concurso é realizado pela Acisa, Federacre, Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco.

Ficaram em 2º e 3º lugar, respectivamente, a rua Railson Nascimento, na Cidade do Povo e a avenida Eugênio Bezerra, no Condomínio Green Garden.

Cotada como uma das ruas mais bonitas no Acre, a rua Amoty Pascoal conquistou os jurados com a decoração ao tema copa, sendo avaliado pelas categorias criatividade e originalidade, alegria e interação dos moradores, a utilização da marca dos promotores do concurso na decoração e respeito à natureza, ao bem público e limpeza.

A comissão de jurados é composta pelos representantes do realizadores: Governo do Estado do Acre, Prefeitura de Rio Branco, Acisa e Federacre e dos apoiadores: Caldeirão Cores e Tintas, Simão Festas e Grupo Star.

Confira a colocação da primeira fase:

1º Lugar: Rua Amoty Pascoal, no Wanderley Dantas: 339,70 pontos

2º Lugar: Rua Railson Nascimento, Cidade do Povo: 323,40

3° Lugar: Avenida Eugênio Bezerra, Condomínio Green Garden: 288,30 pontos.

Os prêmios serão entregues na manhã desta sexta, 02, para que os campeões aproveitem o jogo do Brasil contra Camarões.

Vencedores:

1º Lugar:

Prêmio:

60 Kg de carnes e embutidos.

10 Caixas de Cerveja em Lata

18 Refrigerantes 2 L

8 pacotes de garrafas de água de 500Ml

1 troféu grande

1 kit esportivo: 1 bola de futebol, 1 de futsal, 1 bola de voleibol, 1 de handebol e 1 de basquete.

2º Lugar:

Prêmio:

40 kg de carnes e embutidos

06 caixas de cerveja em lata

12 refrigerantes de 2lt

04 pacotes de garrafas de água 500ml

1 troféu médio

1 kit esportivo: 01 bola de futebol, 1 de futsal, 1 de voleibol, 1 de handebol, 1 de basquete.