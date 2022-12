Saiba o que Galvão Bueno fará após encerrar carreira como narrador

Galvão Bueno se despediu das narrações de jogos de futebol no último domingo (18/12), na final da Copa do Mundo 2022. Agora, uma das vozes mais conhecidas das partidas exibidas na TV Globo, se prepara para encarar novos projetos.

De acordo com O Globo, o carioca que quer dar uma “virada de página” na vida, mas ainda terá trabalhos na emissora. “Não vou me desligar totalmente da empresa. Já está em produção uma série sobre minha vida, com cinco episódios no Globoplay, rememorando momentos marcantes”, disse em entrevista à revista Veja.