Saiba quais veículos estão isentos de pagar IPVA no Acre a partir de 2023

Com mais um ano chegando, muitos condutores se preparam para realizar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Entretanto, poucos sabem que em determinados casos, o dono do automóvel tem direito à isenção do imposto. As regras variam de acordo com a legislação de cada estado.

No Acre, os condutores de veículos com mais de 20 anos de fabricação, não precisam pagar o imposto.

- Publicidade-

A Lei complementar Estadual n° 114/02, garante ainda a isenção em casos de saúde, para pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, autismo ou doença grave.

Confira todos os casos em que a isenção pode ser solicitada, segundo a Lei:

* ambulâncias

* veículos de propriedade de missões diplomáticas e consulares

* máquinas da construção civil

* máquinas e veículos empregados em serviços agrícolas

* veículo adquirido em leilão feito pelo Poder Público

* veículos destinados ao transporte de passageiros, desde que seja de propriedade autônoma, registado na categoria de aluguel (táxi ou moto-taxi)

Isenção para motos

Uma nova norma para isenção de IPVA de motos passa a ser válida a partir de 1º de janeiro de 2023. A nova determinação abrange motocicletas com motores de até 170 cm³.

Anteriormente, a norma contemplava apenas modelos com motores de até 150cm³.

Com a nova determinação, confira alguns dos modelos de motocicletas que terão IPVA isento.

* Honda CG 160;

* Yamaha YBR 150;

* Honda Biz.