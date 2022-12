Saiba quanto árbitro brasileiro ganhou para apitar Inglaterra x França

O duelo entre França e Inglaterra na Copa do Mundo do Catar, neste sábado (10/12), contou com um trio brasileiro de arbitragem. O árbitro Wilton Pereira Sampaio e os assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires recebem um valor adicional por cada jogo apitado, além do salário para ficar à disposição durante a competição.

Na disputa que garantiu à França a última vaga na semifinal, o juiz recebeu 10 mil euros extras (cerca de R$ 55 mil) para atuar. O valor é o mesmo para todos os jogos eliminatórios do Mundial.

Os assistentes recebem a metade: 5 mil euros (aproximadamente R$28 mil) por cada partida na etapa do mata-mata. Na fase de grupos, o valor era esse para o árbitro, e a metade para os assistentes (cerca de R$ 14 mil).

Até o momento, Sampaio apitou quatro partidas na Copa. Duas na fase de grupos: Senegal x Holanda, Polônia x Arábia Saudita e as oitavas entre Holanda e Estados Unidos. Ao todo, embolsou ao menos 20 mil euros adicionais (cerca de R$ 110 mil).

Brasileiros em campo

O brasileiro é avaliado como um dos oito melhores da Fifa e, portanto, é cotado para comandar a final da Copa do Mundo. Caso seja escolhido, ele será o terceiro árbitro brasileiro a apitar a partida final do torneio. Antes dele, Arnaldo Cezar Coelho mediou a decisão entre Itália e Alemanha, em 1982, e Romualdo Arppi Filho apitou a vitória da Argentina sobre a Alemanha, no México, em 1986.

Dos 129 representantes da arbitragem na Copa, a lista de brasileiros tem dois árbitros principais: Sampaio e Raphael Claus. Os assistentes são runo Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Neuza Inês Back e Rodrigo Figueiredo.

O Brasil é, ao lado da Argentina, o país com o maior número de representantes na arbitragem.