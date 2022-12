São Francisco acerta as contratações de Jô e Caíque

A diretoria do São Francisco tenta trabalhar com discrição na formação do elenco para a temporada de 2023. Os católicos irão disputar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

O zagueiro Jô, ex-Galvez, e o atacante Caíque, ex-Humaitá, foram anunciados e são duas contratações importantes.

Radamés negocia

O atacante Radamés vem negociando com o São Francisco e existe uma grande possibilidade de um acordo para a próxima temporada.

“Vamos disputar quatro competições e precisamos ter um elenco com qualidade. Estamos trabalhando duro para podermos ter um time forte”, afirmou o treinador Erismeu Silva.

Preparação no dia 2

Erismeu Silva confirmou para o dia 2 de janeiro o início da preparação do São Francisco. O primeiro compromisso do vice-campeão estadual será contra o Atlético no clássico acreano da primeira fase da Copa Verde.