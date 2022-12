Saúde faz mutirão de vacinação infantil contra a Covid-19 neste sábado em Rio Branco

O Dia D de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias acontece neste sábado (10), até às 17h, no Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais (Crie), em Rio Branco.

O mutirão é uma ação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) para reforçar a vacinação infantil, visto que os casos da doença voltam a aumentar no Estado. Apenas em dezembro, 1.816 casos da doença já foram registrados no Acre.

Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina baby devem tomar a vacina Pfizer e crianças de 3 a 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade serão vacinadas com a vacina pediátrica da Coronavac.

Para a vacinação, é necessário que os pais compareçam munidos da carteira de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O Crie está localizado na Getúlio Vargas, Centro, próximo ao INSS.