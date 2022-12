Se depender de Marina, cargo que seria de Jorge Viana ficará subordinado ao Meio Ambiente

O Jornal Estadão confirmou nesta quarta-feira (21) que a ex-senadora Marina Silva deve mesmo voltar ao comando do Ministério do Meio Ambiente. A reportagem informou ainda qual será a primeira decisão que a futura-ministra deverá tomar.

Conforme apurado pelo jornal, Marina quer que a “Autoridade Climática”, cargo que o presidente eleito Lula prometeu criar e o ex-governador acreano Jorge Viana está cotado para assumir, fique subordinado ao Ministério do Meio Ambiente.

No início, como proposto pela ex-ministra Izabella Teixeira, o cargo seria uma secretaria, com status de ministério, vinculado à Presidência da República e atuando de forma independente. A proposta defendida por Marina é que o cargo se torne uma autarquia anexada ao Ministério do Meio Ambiente e fique debaixo da estrutura organizacional da pasta.

Com isso, todas as decisões tomadas em relação ao Meio Ambiente no governo Lula, ficariam a cargo apenas do ministério, sem intervenção de outras pastas. Além de Jorge Viana, o senador Randolff Rodrigues, do Amapá, também é cotado para o cargo.