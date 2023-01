Seringal Bier se despede de Rio Branco após 4 anos de funcionamento: “Foi lindo”

Anunciado o fechamento do Seringal Bier em outubro de 2022, a microcervejaria encerra as atividades nesta sexta-feira (30). Na página da empresa no Twitter, um agradecimento foi publicado.

“Obrigada por tudo, amigos e clientes. Foi lindo”, disse a publicação.

A marca, genuinamente acreana, foi criada em 2018 e oferece uma das melhores opções de entretenimento e lazer em Rio Branco.

Em outubro, foi anunciado o encerramento das atividades através das redes sociais e pegou muitos clientes de surpresa.