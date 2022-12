Sicredi Biomas inaugura novas instalações da agência de Indiavaí

Com foco em trazer um atendimento personalizado e confortável aos nossos associados, inauguramos da manhã desta terça-feira (06) as novas instalações da agência Sicredi Biomas de Indiavaí (MT), que agora conta com salas de atendimento exclusivas e seguras, sala de reuniões ampla e moderna e estacionamento próprio. A Sicredi Biomas oferece os benefícios do cooperativismo de crédito aos moradores da cidade desde meados de 2019, quando inaugurou a sua primeira agência no município.

A partir desta terça-feira os associados poderão aproveitar o novo prédio Sicredi, que fica localizado na Avenida Governador Jaime Campos, s/n, no centro da cidade, próximo a Igreja Matriz. A agência é ampla e oferece conforto, proximidade e segurança para os associados. Outro detalhe é que ela foi projetada no conceito Smart e não opera com caixas presenciais. Para operações com dinheiro, disponibiliza terminais de autoatendimento.

Agner Fernandes, gerente da agência aproveitou este momento para convidar as pessoas que ainda não conhecem o cooperativismo, o Sicredi, e ir até a agência e conhecer mais sobre as mais de 300 soluções financeiras que oferecemos. Agner completa dizendo que “é um momento de extrema alegria para a Sicredi Biomas chegar neste momento e entregar a comunidade de Indiavaí uma agência moderna, consultiva e segura para atender as necessidades de todos os associados”.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, diz que “uma inauguração desse porte só é possível porque tivemos uma participação ativa dos nossos associados, realizando seus negócios na Cooperativa. Com sua poupança, seguro de vida, consórcio, contratação de crédito, fazendo investimentos. Os associados movimentam e fortalecem a cooperativa, permitindo a realização de investimentos”.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770).

O horário de atendimento da agência de Indiavaí é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, horário local.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).