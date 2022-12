Suspeito de matar adolescente que estava foragido é preso pela polícia

Um homem, de 20 anos, suspeito de matar Ana Lídia Lima dos Santos, de 14 anos, foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (10). O crime ocorreu no dia 31 de outubro, em Arenápolis, a 259 km de Cuiabá, e ele estava foragido. Segundo a polícia, o homem teria matado a adolescente por ela, supostamente, fazer parte de uma facção criminosa rival.

A polícia informou que o suspeito e outras quatro pessoas foram responsáveis pela morte da adolescente e uma tentativa de homicídio contra uma outra adolescente de 16 anos e um homem de 33 anos.

De acordo com a Polícia Civil, três suspeitos do grupo já foram presos e dois ainda seguem foragidos. O inquérito policial sobre o caso foi concluído e encaminhado ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público de Nortelândia.

Investigação

Conforme a investigação, uma facção criminosa determinou a execução das vítimas por suspeitas infundadas de que elas seriam integrantes de um grupo criminoso rival. Ana Lídia foi morta e as outras duas conseguiram escapar com vida.

Os investigados responderão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

De acordo com a apuração, as vítimas estavam em casa, quando três homens armados invadiram a residência e as renderam. As vítimas foram amarradas e colocadas dentro de um veículo, sendo levadas para a estrada do São Francisco, próximo ao lixão no município de Nortelândia (MT).

Durante o percurso, os suspeitos ameaçaram a jovem de 16 anos por ter publicado uma foto em rede social, supostamente fazendo sinais referentes a uma facção criminosa. Os criminosos pararam o veículo e levaram as duas jovens para um pasto e efetuaram vários disparos.

O homem de 33 anos permaneceu amarrado na estrada, até que conseguiu afrouxar a corda e fugir. A adolescente de 14 anos não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.