Sustennutri Nutrição Animal lança campanha para ajudar Hospital do Amor

A Sustennutri faz parte do Grupo Rovema e oferece ao mercado produtos para a nutrição de animais. Está diretamente associada à Rovema Agronegócios, com a qual valida a eficácia dos seus produtos nas fazendas e desenvolve novas tecnologias comprovadamente de sucesso na produtividade e qualidade dos resultados. Iniciou suas atividades comerciais com as linhas Ox Premium, Mega e Power, que ampliam os resultados para a criação, seja para gados de leite ou corte.

A campanha Sustennutri Solidária é voltada para ajudar o Hospital de Amor – instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer, com sede em Barretos – SP.

A parceria entre Sustennutri e o Hospital de Amor se dará pela doação da importância de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por cada produto vendido pela Sustennutri Nutrição Animal nos estados de Rondônia, Acre, Amazônas e Roraima.

A campanha teve seu lançamento oficial no dia 27 de setembro em Porto Velho e agora parte para um lançamento exclusivo na cidade do Acre, no Hospital de Amor da cidade, com data marcada para dia 13 de dezembro. A intenção do evento é refletir a campanha no Estado do Acre e atingir o maior número de pessoas possíveis, com o intuito de promover o hábito da doação em solidariedade ao Hospital de Amor.

LANÇAMENTO ACRE

Dia: 14/12/22

Local: Hospital de Amor Rio Branco – Avenida Via Verde, ao lado da UPA do 2º Distrito, Rio Branco – AC, CEP 69906-642

Hora: 16h