Toma lá, dá cá: novo affair de Gabigol já trocou beijos com ex de Rafaella Santos

Separado de Rafaella Santos há cinco meses, o jogador Gabigol colocou a fila para andar. Segundo o jornal Extra, ele vive um affair com Rachel Apollônio, uma influenciadora, atriz e entusiasta do esporte que acumula 2 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo a publicação, Gabigol e Rachel curtiram juntos um hotel de luxo no Ceará, com diárias que chegam a custar R$ 10 mil. Embora não tenha sido clicado juntos, a presença da influenciadora no recinto foi descoberta graças a uma coincidência: o jogador tirou foto com um fã na mesma academia onde ela exibiu uma série de treinos nas redes sociais.

Uma coincidência, no mínimo, curiosa aproxima ainda mais os novos pombinhos: segundo o Extra, Rachel já ficou com o ator André Lamoglia, o mesmo que teve um rápido affair com Rafaella após o fim do namoro com Gabigol.

Quem é Rachel Apollônio?

Entre as pessoas que consomem conteúdos sobre esportes nas redes sociais, Rachel Apollônio já é um nome conhecido e bastante influente. Aos 26 anos, ela atua como influenciadora e, também, é apresentadora de um canal no YouTube. No programa, ela exibe detalhes dos esportes que pratica e recebe convidados.

Nas redes sociais, tem como foco conteúdos de lifestyle, com dicas de estilo, viagens, hoteis e restaurantes. Na vida pessoal, Rachael acumula romances com outros famosos, como o cantor Igor, ex-integrante do P9, e Erasmo Viana, integrante de “A Fazenda 13”.