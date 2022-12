Top Six fecha temporada 2022 com grandes marcas

Grandes marcaram as disputas do Top Six de Natação nesse sábado, 10, na piscina da AABB. A competição fechou a temporada de 2022 da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA).

“Conseguimos promover o torneio dentro do programado. Os resultados foram bem satisfatórios e aumenta a motivação para a próxima temporada”, comentou o presidente da FAEA, professor Ricardo Sampaio.

Apoio importante

Segundo Ricardo Sampaio, o apoio do vereador Ismael Machado (PSDB) foi decisivo para a realização do último evento do ano.

“A parceria do vereador Ismael Machado proporcionou uma competição sem pagamento de inscrições dos atletas. Temos muitos nadadores de baixa renda e esse tipo de incentivo é fundamental”, avaliou o presidente.

Campeões do Top Six

100m Peito

Jhully da Silva – AABB

Felipe Costa – AABB

200m Costa

David William Andrade – AABB

Não teve feminino

100m Borboleta

Isadora de Castro Sampaio – AABB

Guilherme Pedrogão – AABB

200m Medley

María Luiza Jerônimo – AABB

David William Andrade – AABB

100m Livre

Vanessa de Castro Sampaio – AABB

Fernando Weber – Assincra

200m Peito

Samuel da Silva – Amas Natação

Não teve a prova feminina

100m Costa

Ana Júlia Velásquez – AABB

David William Andrade – AABB

200m Borboleta

Pedro Henrique da Silva – AABB

Não teve a prova feminina

400m Livre

David William Andrade – AABB

Não teve a prova feminina

Melhor índice técnico

Ana Júlia Velásquez – AABB

Guilherme Pedrogão – AABB

Pontuação Geral do Top Six

AABB – 350

Assincra 30

Amas Natação 22

Mais 08