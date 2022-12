Torcedor cai de viaduto ao tentar pular no ônibus dos jogadores argentinos; VÍDEO

Dois torcedores argentinos mostraram que vale tudo para estar perto dos ídolos. Durante a comemoração da seleção alviceleste pelo tricampeonato da Copa do Mundo nesta terça-feira (20/12), os apaixonados pularam de um viaduto na tentativa de entrar no ônibus aberto da delegação. Um deles conseguiu. O outro, errou o tempo do salto, caiu na traseira do veículo e despencou no chão.

Segundo a imprensa argentina, o torcedor que conseguiu entrar no ônibus não sofreu ferimentos. Por outro lado, não há informações sobre o fanático que caiu na pista das proximidades da Avenida Tenente General Pablo Ricchieri, em Buenos Aires.

🎯Torcedor Argentino despenca de viaduto ao tentar pular no ônibus da seleção argentina. pic.twitter.com/DbZKO78G0s — IMPACTEI  (@impacteioficial) December 20, 2022

- Publicidade-

A passeata de Messi e companhia começou pelas ruas da capital argentina por volta das 11h20 (de Brasília). O planejamento era deixar o aeroporto de Ezeiza e chegar ao monumento do Obelisco, no centro da cidade. Porém, a grande mobilização da população pelas ruas atrasou o percurso. Por conta da multidão, os jogadores pegaram helicópteros e deram uma volta olímpica aérea antes do retorno ao Centro de Treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA).

“Os campeões mundiais estão sobrevoando todo o percurso em helicópteros porque ficou impossível continuar em terra devido à explosão de alegria popular. Vamos continuar celebrando em paz e demonstrando a eles nosso amor e admiração”, disse a porta-voz da presidência argentina, Gabriela Cerruti.

O presidente da AFA, Chiqui Tapia, também lamentou as dificuldades para chegar ao destino da festa. “Não nos deixam chegar para cumprimentar todas as pessoas que estavam no Obelisco. Os mesmos órgãos de segurança que nos escoltaram não nos deixam seguir em frente. Mil desculpas em nome de todos os jogadores campeões. Uma pena”, escreveu nas redes sociais.

Para recepcionar os campeões mundiais, o governo argentino decretou feriado nacional. Estima-se que cerca de 5 milhões de torcedores orgulhosos foram às ruas para saudar os heróis da tão aguardada conquista no Catar. Até então, a última vez que a Argentina havia comemorado o título da Copa do Mundo foi em 1986, no México.

Leia mais em Correio Braziliense.