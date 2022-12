Trabalhadores são mortos com tiros na cabeça enquanto realizavam entrega em Rio Branco

Os trabalhadores Vitor Pedrosa de Castro e Carlos Eduardo de Oliveira Costa – o último com 16 anos – foram mortos com tiros na cabeça, na manhã desta segunda-feira (26), na Rua Céu Azul, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vitor e Carlos trabalham em uma empresa de refrigeração e foram entregar uma geladeira em uma das casas da rua Céu Azul, no Rosa Linda. Ao chegar no endereço onde seria entregue a geladeira, a dupla foi recebida por criminosos armados que estavam no local.

Um dos bandidos atirou contra Carlos, que foi ferido na cabeça pelos tiros e morreu próximo à motocicleta que utilizava para fazer entregas, uma Suzuki, de cor prata e placa MZW-1671. Vitor, mesmo ferido, conseguiu correr a uma distância de 500 metros e foi alcançado pelos outros criminosos, que acabaram atirando na cabeça da vítima, que morreu antes da chegada do socorro médico. Após a ação, os executores fugiram em um veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Vitor e a Carlos, mas quando os socorristas chegaram no local, as vítimas já estavam sem vida.

Os corpos dos jovens foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. A polícia suspeita que os trabalhadores foram vítimas de uma emboscada.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).