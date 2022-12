Trabalhou em 2021? PIS/PASEP para 2023 tem tabela e novo calendário; veja todas as datas

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), aprovou os calendários oficiais para os pagamentos do Pis/Pasep para o ano de 2023. A partir de agora, trabalhadores que tenham atuado com carteira assinada poderão saber em quais dias poderão receber os montantes.

PIS

Vale lembrar que o PIS é uma espécie de bonificação trabalhista destinada aos trabalhadores que atuaram no ano-base de 2021 no setor privado. Neste caso, os pagamentos são feitos através da Caixa Econômica Federal. Note que as liberações acontecem conforme o mês de aniversário de cada cidadão.

Janeiro: 15/02/2023;

Fevereiro: 15/02/2023;

Março: 15/03/2023;

Abril: 15/03/2023;

Maio: 17/04/2023;

Junho: 17/04/2023;

Julho: 15/05/2023;

Agosto: 15/05/2023;

Setembro: 15/06/2023;

Outubro: 15/06/2023;

Novembro: 17/07/2023;

Dezembro: 17/07/2023.

Pasep

- Publicidade-

Embora funcione em uma mesa lógica, o Pasep é destinado apenas aos trabalhadores que atuaram ao menos durante um mês completo na condição de servidores públicos. Neste caso, os pagamentos acontecem em agências do Banco do Brasil, e a definição das datas toma como base o final da inscrição.

0: 15/02/2023;

1: 15/03/2023;

2: 17/04/2023;

3: 17/04/2023;

4: 15/05/2023;

5: 15/05/2023;

6: 15/06/2023;

7: 15/06/2023;

8: 17/07/2023;

9: 17/07/2023.

Qual será o valor do PIS/Pasep 2023?

A princípio, os repasses do PIS/Pasep são baseados do salário mínimo vigente no país. A previsão para o piso salarial de 2023 está entre R$ 1.302 e R$ 1.320, de acordo com a proposta do presidente eleito. Todavia, como ainda não foi definido, será considerado a estimativa que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Dessa forma, confira a tabela de valores do benefício conforme a quantidade de meses trabalhados:

Um mês de trabalho – R$ 108;

Dois meses de trabalho – R$ 216;

Três meses de trabalho – R$ 324;

Quatro meses de trabalho – R$ 432;

Cinco meses de trabalho – R$ 540;

Seis meses de trabalho – R$ 648;

Sete meses de trabalho – R$ 756;

Oito meses de trabalho – R$ 864;

Nove meses de trabalho – R$ 972;

Dez meses de trabalho – R$ 1.080;

Onze meses de trabalho – R$ 1.188;

Doze meses de trabalho – R$ 1.302.

Leia mais em NOTÍCIAS CONCURSOS.