“Transparência para o desenvolvimento”, diz Nicolau ao receber projeto da reforma administrativa

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, elogiou a atitude do governador Gladson Cameli em entregar na Casa do Povo o projeto de reforma administrativa do Estado, que será votado esta semana.

Chamado de Diagnóstico Socio-economico para a geração de emprego e desenvolvimento do Acre, a proposta foi entregue pelo governador no mesmo local onde será votada, no plenário do legislativo. Acompanhado pela maioria do seu secretariado, Gladson disse que o projeto não vai aumentar nenhuma despesa do Estado, pelo contrário, irá otimizar a gestão pública, reduzindo cargos comissionados e tornando mais transparente as contas públicas.

- Publicidade-

Nicolau Júnior enfatizou que a iniciativa do executivo foi adotada com base no diagnóstico sócio-econômico, robusto e confiável. Para o presidente do Legislativo, o Acre vai experimentar um novo período de transparência na gestão da coisa pública.

“É um estudo bem elaborado, que tem a transparência na gestão dos recursos públicos como principal eixo. Vamos analisar minuciosamente o projeto nas comissões, levar ao plenário para apreciação dos nobres parlamentares”, garantiu o presidente.