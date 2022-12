Treinador Dorielson Mendes acerta permanência no São Francisco

O treinador de goleiros Dorielson Mendes acertou renovação de contrato com o São Francisco para a temporada de 2023. O profissional foi um dos responsáveis pela conquista inédita do vice-campeonato Estadual em 2022.

“Existia uma diferença entre a minha pedida e o que o clube oferecia. Felizmente chegamos a um acordo e agora é começar a planejar a próxima temporada”, disse Dorielson ao Contilnet.

Temporada desafiadora

O São Francisco, pela primeira vez na história, irá disputar quatro competições em um ano. O Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Brasileiro da Série D são os compromissos do time católico.

“Teremos uma temporada desafiadora. O São Francisco não é mais uma surpresa e por isso o trabalho terá que ser ainda maior”, avaliou o preparador de goleiros.