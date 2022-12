Três é demais? Amante de Antony da Seleção revela triângulo amoroso no Catar

A reaproximação do jogador Antony Santos com a DJ Gabi Cavallin ainda não é um caso bem resolvido, e agora muito menos, quando ela souber pela coluna LeoDias que uma 3ª mulher também está na vida dele há bastante tempo. Nas próximas linhas você conhecerá Ingrid Lana, a bancária com quem o Camisa 19 da Seleção Brasileira se relaciona desde outubro, ao tempo em que manteve seu casamento e a relação extraconjugal com a DJ. O caso ganhou repercussão internacional a partir das informações publicadas pela nossa reportagem em junho deste ano. O motivo dessa história vir à tona é bem claro, justamente o fato dele ter voltado a dar atenção para a outra. Bom ressaltar também, que foi uma escolha da coluna noticiar isso somente após o jogo de hoje, para não mexer com o emocional do jogador em campo.

Diretamente do Catar, de onde deveria estar 100% focado na concentração, mas até já faltou a dois treinos nesta semana, Antony segue administrando duas amantes e a ex-esposa. Mas Ingrid, que está no Brasil, cobrou satisfação. Numa troca de mensagens por WhatsApp que está rolando ao longo dos últimos dias, e que foram obtidas pela coluna, uma DR se acentuou entre eles. Sobretudo, o esportista afirma não estar namorando ninguém. Por outro lado, Gabi insinua nas redes sociais estar sim com ele.

Inclusive, a DJ já fez questão de se adiantar no assunto: “Tenho dono sim”, escreveu ela em um vídeo publicado no TikTok após Antony voltar a seguí-la. A mesma também ostentou no Instagram um buquê flores, chocolates e um ursinho de pelúcia que afirma a amigos próximos ter ganhado do jogador. Em resumo, Antony optou pelo fim do casamento após ser descoberto, mas agora está enganando Gabi Cavallin, sua primeira amante.

