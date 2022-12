BOAS FESTAS!

Para a última coluna do ano quero desejar aos maus amigos e leitores um Ano novo de muita prosperidade, saúde e que possamos trazer de volta a serenidade para o nosso país. 2022 foi um ano super difícil para todos e que agora possamos ter a esperança de um novo caminho. Agradecimentos a direção do site ContilNet que abrigou esta coluna e desejar um ano de muito crescimento e inovação. Aqui alguns flashes do amigos que brindaram o natal em família!