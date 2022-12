“Uma pessoa que sai e que já posso adiantar é o Rocha”, diz Gladson sobre mudanças no governo

Que o governador Gladson Cameli (Progressistas) e seu vice, Major Rocha, não se bicam, não é nenhuma novidade. Tanto que, reeleito, Cameli não tem escondido a satisfação em trocar o vice.



Ao responder o questionamento do ContilNet sobre as mudanças no seu novo governo a partir de 2023, ele até soltou alguns que ficam e outros que sai, mas o sorriso abriu ao afirmar:



“Mas uma pessoa que sai e que já posso adiantar é o Rocha. O Rocha sai”.



O rompimento entre Rocha e Gladson aconteceu nos primeiros meses da gestão. Foi o seu vice o responsável por diversas denúncias contra o governador.