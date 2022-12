Uniformes definidos para a final: Argentina jogará com calções brancos e França toda de azul

Argentina e França decidem neste domingo, a partir das 12 horas (de Brasília), a final da Copa do Mundo do Catar, no Estádio Lusail, em Doha. Os uniformes que as seleções usarão em campo já foram divulgados pela Fifa: argentinos jogarão com calções e meias brancas, enquanto os franceses estarão inteiros de azul escuro.

A seleção argentina é a mandante no duelo e, portanto, teve a prioridade na escolha dos uniformes. Ao invés de manter a combinação padrão (camiseta titular, calções pretos e meias brancas), a Argentina preferiu alterar a cor do calção para preta.

Uniformes da Argentina e França na Copa

Ao logo do Mundial, os ‘hermanos’ mudaram várias vezes o uniforme. Nas duas primeiras partidas, contra Arábia Saudita e México, a Argentina usou a combinação titular padrão. Contra a Polônia, jogou com o uniforme roxo reserva.

Na fase mata-mata, encarou a Austrália com a camiseta titular, calções pretos e meias brancas. A partir das quartas de final, contra Holanda e Croácia, os argentinos entraram em campo com os uniformes modificados, assim como usarão contra a França: camiseta titular, calções brancos e meias brancas.

A França jogou cinco dos seis jogos deste Mundial com a combinação titular padrão: camiseta azul escura, calções brancos e meias vermelhas. A única exceção foi na terceira rodada da fase de grupos, contra a Tunísia, quando jogou com todas as peças azuis.

Quando franceses e argentinos se encontraram na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, os uniformes utilizados foram diferentes dos que as seleções usarão na final deste domingo. Na ocasião, ambas entraram em campo com as combinações padrões.

Histórico de finais da Argentina

Nas cinco finais disputadas pela Argentina, em duas delas os ‘hermanos’ foram mandantes no confronto. Em 1978 e 1986, a Argentina usou a combinação de uniforme titular padrão (camiseta titular, calções pretos e meias brancas) e saiu campeã mundial.

#ARG x #FRA será a 11º final entre europeus e sul-americanos na #CopadoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 16, 2022

Na primeira Copa do Mundo da história, em 1930, a seleção argentina encarou o Uruguai na final e foi derrotado por 4 a 2. O uniforme usado foi a camiseta titular listrada, mas com calções e meias escuras. Em 1990, contra a Alemanha Ocidental, a Argentina perdeu por 1 a 0 e usou o uniforme reserva: camiseta azul, calções brancos e meias azuis. Novamente contra os alemães, em 2014, foram derrotados com todas as peças do uniforme azuis.