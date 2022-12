Veja o calendário do PIS/Pasep 2023 proposto pelo governo

O governo já tem um calendário de pagamento do abono salarial do PIS e do Pasep para 2023. As datas propostas serão avaliadas pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) em reunião extraordinária no dia 15 de dezembro, segundo representantes de centrais sindicais.

As datas de pagamento foram apresentadas nesta quinta (8) aos membros do conselho, que tem representantes de trabalhadores, de empregadores e do governo.

Pelo calendário proposto, o abono do PIS referente ao ano de 2021 começa a ser pago no dia 15 de fevereiro, para nascidos em janeiro, e tem novas liberações até o dia 17 de julho, quando é feito o pagamento do último lote, para aniversariantes de dezembro. A cada mês são feitas liberações de dois lotes e o trabalhador pode receber até um salário mínimo de abono.

Veja o calendário proposto pelo governo

ABONO DO PIS, PAGO PELA CAIXA

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Janeiro 15/02/2023 28/12/2023 Fevereiro 15/02/2023 28/12/2023 Março 15/03/2023 28/12/2023 Abril 15/03/2023 28/12/2023 Maio 17/04/2023 28/12/2023 Junho 17/04/2023 28/12/2023 Julho 15/05/2023 28/12/2023 Agosto 15/05/2023 28/12/2023 Setembro 15/06/2023 28/12/2023 Outubro 15/06/2023 28/12/2023 Novembro 17/07/2023 28/12/2023 Dezembro 17/07/2023 28/12/2023