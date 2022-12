Veja quais produtos acreanos mais subiram de preço em novembro

Produtos bastante consumidos no Acre, a farinha de mandioca e o açaí (emulsão) estão em uma lista com 50 itens que mais subiram de preço no país, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um levantamento realizado pelo g1 aponta que dos 50 itens, 37 são do grupo “Alimentação e Bebibas”. Além disso, a gasolina se encontra entre os 13 restantes, com alta de 0,41% em novembro.

Outros itens de grande consumo no Acre, que são alguns peixes e a mandioca também estão na lista. A farinha de mandioca teve uma alta de 6,16% e o açaí (emulsão), teve uma alta de 1,97%, uma das menores dentre os 50 itens na lista.