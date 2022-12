Venda de blusas do Brasil foi maior na eleição do que na Copa, diz vendedor no Acre

As blusas verde e amarela da Seleção Brasileira têm sido procuradas desde as campanhas eleitorais para presidência em 2022, mas para Fábio Ferreira, vendedor há mais de 20 anos no Calçadão da Benjamin Constant as vendas continuam em alta, mesmo com a grande procura meses antes da Copa do Mundo.

Fábio é dono da loja FC Confecção, que fica no Calçadão no Centro de Rio Branco, e afirmou que as blusas têm vendido bastante e nos dias que a Seleção Brasileira joga, a procura se torna maior.

“As vendas estão boas, mas um pouco devagar por causa da eleição, que muitas blusas saíram por causa do presidente Bolsonaro, mas as pessoas estão comprando ainda. As bandeiras saem menos, mas as blusas, principalmente as verdes e amarelas e as azuis tem saído bastante”, explica.

Há 20 anos no Calçadão, Fábio passou por cinco Copas do Mundo, sendo em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, e em todas elas, as vendas de blusas estiveram em alta, visto que as pessoas sempre buscam comprar itens para torcer, principalmente vestidos com as blusas do Brasil.

Além de comentar sobre as vendas das blusas e bandeiras, Fábio também deu o palpite sobre o jogo que acontece nesta sexta-feira (9), contra a Croácia, com placar de 3×1 para o Brasil e acredita que o Hexa deve ficar na América do Sul, com a Seleção Verde-Amarela.