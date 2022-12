Vestidas de Mamãe Noel, jovens fazem sucesso vendendo geladinhos nas ruas de Rio Branco

Aos 28 anos, a terapeuta integrativa acreana Anna Chrystina tem chamado atenção nas ruas de Rio Branco, onde, junto com duas amigas, Ray e Tamires, se fantasiam de Mamãe Noel para vender dindins gourmet. Elas costumam percorrer o centro da cidade e eventos com os isopores e muita simpatia.



A ideia sempre esteve nos planos da jovem, por ver em casa a mãe fazer das vendas uma fonte de renda.



“A ideia já existia há muito tempo, mas sou terapeuta integrativa e sempre estava ocupada com as agendas. Minha mãe sempre vendeu doces, na Expoacre, na Páscoa ela sempre tirava uma grana extra, e eu pensava em me fantasiar e vender na rua assim pra chamar atenção ser algo atrativo”, explicou Anna ao ContilNet.



Apesar de sempre ter adiado essa vontade de empreender, esse ano ela engravidou e isso impossibilitou que ela continuasse trabalhando na sua área de formação e tampouco queria ficar em casa durante toda a gestação.

“Eu engravidei, e não conseguia mais realizar os serviços da minha profissão, então decidi colocar em prática”.



Além de ganhar uma grana extra, ela também se diverte. As fantasias são o diferencial e ajudam a aumentar as vendas.

”Os preços são diferenciados e talvez isso dificulte um pouco e as vendas variam, tem dias que são ótimas e dias que não são muito. Mas a fantasia ajuda muito, às vezes as pessoas param e perguntam, parabenizam pela ideia e acabam comprando”, afirmou Anna.



Os geladinhos são vendidos a valores que variam entre R$1,50 e R$ 3,00, a depender do tamanho e sabores que são: café, pudim, nutella, goiabada, coco, caipirinha, ameixa, maracujá e chocolate. O trio aceita encomendas: (68) 99944-0161.

Ainda grávida, ela tem planos de ampliar os negócios assim que o bebê nascer: “Estou gestante ainda, e com muitos planos para quando ele nascer. Dá um gás ainda maior. Estamos vendo qual a fantasia para janeiro pós-natal”, disse.