Vice-governadora Mailza acompanhará de perto as ações da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos

A primeira gestão do governador Gladson Cameli tem como prioridade cuidar das pessoas. E não será diferente no segundo mandato. Para fortalecer esse trabalho Cameli irá contar com a vice-governadora Mailza, que auxiliará na condução de pastas fundamentais para o Estado, como a Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (Seamd) ligadas a área social, incluindo políticas para as mulheres, jovens, adultos, idosos e organizações não governamentais que atuam nas mais diversas áreas sociais.

Mailza contará com o apoio de Lauro Veiga Santos, que será o secretário da Seamd, que atuará junto com a secretária-adjunta, a delegada Márdhia El Shawwa, que cuidará especialmente das ações relacionadas às mulheres.

“A Mailza é uma mulher de fortes convicções de fé e de amor ao próximo. Ela tem um trabalho extraordinário de bastidores no apoio às instituições que defendem as mulheres, crianças, adolescentes e adultos em situação delicada”, disse Gladson, lembrando que Mailza foi escolhida por cuidar dos menos favorecidos.

Cameli disse ainda que a decisão em trazê-la para cuidar da área social se baseia exatamente nesta perspectiva de zelo e discrição. “Nós precisamos cuidar e melhorar a vida das pessoas e a Mailza será fundamental neste processo na próxima gestão”, disse Gladson, nesta sexta-feira, 30.

A vice-governadora eleita, que tomará posse no final da tarde deste domingo, 1º de janeiro, disse se sentir honrada pela escolha do governador.

“Cuidar das pessoas é uma das áreas mais importantes da gestão e é uma das áreas que mais gosto de atuar. Já realizo esse trabalho bem antes de ser senadora e agora, com essa oportunidade de cuidar de todo o estado, acima de um grande desafio, será uma grande honra”, destaca Mailza, que já vem trabalhando nas políticas de ação social da nova gestão na equipe de transição de governo.

Na equipe de transição Mailza tem ainda dado fortes contribuições na defesa da transparência na gestão e estruturação das secretarias, de modo que o Estado possa cumprir e executar as políticas públicas que o povo do Acre precisa, notadamente em uma das áreas mais sensíveis que é a área social, com apoio às instituições do terceiro setor.

Lauro Santos

Lauro Santos é formado em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em administração de empresas e negócios. Atualmente é diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae).

Márdhia El-Shawwa

Márdhia El-Shawwa é formada em Direito pela Univali. Possui MBA em Gestão Estratégica de Segurança Pública e especializações em Direito Processual Penal e Direito Administrativo. É delegada de polícia aposentada, tendo sido titular na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente – Nucria e na Delegacia de Polícia Interestadual. Atualmente é secretária adjunta de Justiça e Segurança Pública e coordenadora do Programa Acre pela Vida.